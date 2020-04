Kõlvart: miks me anname lisavolitusi tavakodanikele, aga mitte koolitatud ja kogenud ametnikele?

«Riik soovib laiendada abipolitseinike volitusi, mis on praeguses olukorras igati arusaadav. Aga arusaadav ei ole see, miks samal ajal riik ei laienda munitsipaalpolitsei volitusi. Me oleme sellest mitu aastat rääkinud ja nüüd, kui selleks on kriitiline vajadus, siis ma arvan, et kõik saavad aru, et selle otsuse oleks võinud juba palju varem vastu võtta,» rääkis Kõlvart linnavalitsuse pressikonverentsil.