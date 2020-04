Politsei tabas korteri tühjendanud ja omaniku auto varastanud mehe

Politsei sai 15. märtsil teate, et öö jooksul on lukustamata ukse kaudu tungitud sisse Tallinnas asuvasse korterisse ning varastatud erinevaid esemeid. Varga saagiks langes ka autovõti, millega ärandati kolm aastat vana Subaru väärtusega 16 000 eurot. Kogukahju oli 20 000 eurot.

Kogutud info põhjal pidasid politseinikud 6. aprillil kinni 38-aastase mehe, kes on varemgi varavastaseid süütegusid toime pannud. Tänaseks on omanik varastatud kraamist tagasi saanud sõiduauto.

«See juhtum on hea näide sellest, kui suure kahju ja meelehärmi võib enda kaasa tuua lukustamata uks. Ehkki eriolukorra ajal viibivad paljud inimesed terve päeva kodus, tuleks siiski kodust lahkudes ning öösel lukustada uks ning sulgeda aknad, eriti esimestel korrustel, sest avatud uksed ning aknad on korterivarguste levinuimad põhjused,» ütles Põhja prefektuuri raskete kuritegude talituse juhtivuurija Jana Zolotarjova.

Prokuratuuri taotlusel ja kohtu loal võeti 38-aastane mees eile vahi alla. Ringkonnaprokurör Ljudmilla Tokar selgitas, et varguses kahtlustatav mees on juba varasemalt korduvalt erinevate kuritegude eest karistatud ning ilmselgelt pole ta sellest vastavaid järeldusi teinud. «Arvestades mehe tausta on ilmne, et vabaduses viibides on oht, et ta võib taaskord sirutada käe võõra vara järgi, mistõttu taotles prokuratuur kohtult koheselt mehe ühiskonnast eraldamist,» selgitas ringkonnaprokurör Tokar.