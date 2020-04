Kaitseliidu kaasamine turvalisuse tagamisse pikeneb

Senini oli Kaitseliidu 150 liiget kaasatud varasema valitsuse korraldusega vaid 15. aprillini. Kehtestatud eriolukorrast tulenevalt on see jätkuvalt vajalik. Seetõttu pikendatakse valitsuse korraldusega nende kaasamist seni kuni tarvis, kuid mitte kauemaks kui eriolukorra lõpuni.

Korralduse eesmärk on kaasata kaitseliidu liikmed eriolukorra väljakuulutamise põhjustanud hädaolukorra lahendamisse. Kaitseliidu liikmed on kaasatud riigipiiri ja ajutise kontrolljoone ebaseadusliku ületamise ennetamisse ja tõkestamisse, et takistada koroonaviiruse levikut.