Sotsiaaldemokraadid tahavad 500 euroga toetada koolilapsi ja pakkuda lisatuge eakatele

Nii on sotsiaaldemokraatide ettepanekuks eraldada ühekordne 500 euro suurune toetus iga koolis käiva lapse kohta. «Ootamatu üleminek koduõppele tähendas paljude perede jaoks täiendavaid kulutusi, sest tuli osta arvuteid ja muid õppevahendeid ning teha teisi kulutusi ja ümberkorraldusi perede igapäevaelus,» selgitas sotsiaaldemokraatide juht Indrek Saar.

Lisaks vajavad riigipoolset lisatuge ka eakad. «Paljud väärikas eas inimesed sõltuvad oma tööl käivatest lähedastest, kellest osa kaotab kriisi ajal töö või osa sissetulekust. Kriisi mõjul on kasvamas ka nende inimeste arv, kellele hooldekodu ei ole jõukohane. Oma rolli mängib siin see, et hooldekodu koha maksumus kallineb kiiremini kui pensionitõus,» sõnas Saar.