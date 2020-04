Presidendi hinnangul oleks üks kriisiõppus aastas hädavajalik

«Mis puudutab meditsiinisüsteemi ja tervishoiukriisiga valmisolekut, siis loomulikult, selle lahendame me nüüd ära. Samamoodi, nagu me hakkasime otsima lahendust, kuidas saada bensiinijaamast õli kätte, kui elektrit ei ole. Aga laiapindne riigikaitsekava on märksa mitmekülgsem. Ja kas me tõesti peame igas valdkonnas siis selle kriisi ära ootama selleks, et veenduda, et me ei olnud valmis?» rääkis president.

«Ma ei taha kedagi hirmutada, aga mida paremini me oleme valmistunud, seda vähem on meil vaja nendes kriisides kangelasi ja seda rohkem teevad inimesed lihtsalt oma tööd, mille nad on läbi harjutanud juba varem, mille peale nad on mõelnud juba varem. Mida lähedasemad me oleme olukorrale, et see kriis on meie mõtetes olnud, me oleme seda proovinud lahendada, seda parem,» lisas president.