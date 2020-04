Otse Postimehest ⟩ Eesti Panga presidendi sõnul võib tänane kriis kujuneda kergemaks kui möödunud masu

Eesti Panga president Madis Müller avaldas Postimehe otsesaates arvamust, et eelmise majandussurutisega võrreldes oleme täna kindlamas seisus. «Ma arvan, et oleme igast vaatenurgast täna paremini valmis, kui toona. Ettevõtted, finantssektor ja pangad on tugevamad ning inimestel on rohkem sääste,» on Madis Müller positiivne. «Mina oleksin optimistlik, et me tuleme ühiskonnana sellest kriisist väiksemate kahjustustega välja kui eelmisest kriisist ja riigi poolest samuti,» nentis ta.