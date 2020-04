Ravimifirma annetab Eesti haiglatele medikamente Covid-19 võimalikuks raviks

Hüdroksüklorokviinsulfaati kasutatakse malaaria, reumatoidartriidi, erütematoosse luupuse ravis, kuid see toimeaine võib olla efektiivne ka Covid-19 vastu. Mitmes Euroopa riigis soovitatakse seda toimeainet raske ja mõõdukalt raske kliinilise seisundiga Covid-19 patsientide raviks ning seoses koroonapandeemiaga on see nõutud ravimite nimekirjas paljudes riikides, sealhulgas Eestis, Lätis ja Leedus.