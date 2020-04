Fotod ⟩ Tallinna linnavolikogu valmistub esimeseks e-istungiks

Teriku sõnul on alates eriolukorra kehtestamisest Eesti omavalitsustes volikogude istungite korraldamist tõlgendatud erinevalt ning seisukohad on selles küsimuses lahknenud. «Rahandusministeerium on öelnud, et elektroonilised istungid on seaduspärased, samas endine õiguskantsler, vandeadvokaat Allar Jõks on väljendanud seisukohta, et volikogud peavad alati kogunema füüsiliselt. Palusin riigikogu põhiseaduskomisjoni seisukohta, et tugineda seadusandja tõlgendusele. Käesoleva nädala esmaspäeval arutas komisjon seda küsimust ja leidis, et takistusi e-istungite pidamiseks ei nähta,» selgitas Terik.