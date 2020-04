Homsest lõpeb Tallinn-Helsingi reisilaevaliiklus

Soome sisenemisõiguse osas midagi võrreldes varasemaga ei muutu – see tähendab, et Soome saavad siseneda endiselt vaid Soomes registreeritud elamisõigusega Eesti kodanikud, samuti saavad seda teha hädavajaliku teenuse osutajad. Kuid tähelepanu tasub pöörata sellele, et alates laupäevast on reisivõimalused Eesti-Soome vahel väga piiratud. Võimalus on lennata ning Finnair on kinnitanud, et hakkab lendama Tallinna ja Helsingi vahelt vastavalt nõudlusele.