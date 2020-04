Haaberstis palgati eriolukorras täiendavalt korda tagama turvaekipaaž

Haabersti linnaosavanem Andre Hanimägi sõnas, et turvafirma palkamise vajaduse tingisid vandaalitsemised linnaosas ning eriolukorra reeglite rikkumised teatud piirkondades. «Näeme, et viimasel ajal on tekitatud kahju linna varale ning rikutud on linnaosa üldpilti tavapärasest paraku aktiivsemalt,» tõdes Hanimägi.

Soditud pink ja ümber lükatud prügikast Järveotsa mänguväljaku juures. FOTO: Haabersti linnaosavalitsus

Linnaosavanem ütles, et patrullekipaaži ülesanne on teha linnaosas igapäevaselt ringsõite, et ennetada kogunemisi ja kuritegevust. «Turvaekipaaž kontrollib eriolukorra nõuete täitmist ning pöörab tähelepanu eelkõige kogunemistele ja püüab takistada vandalismi, grafitit ja prügistamist,» jätkas Hanimägi.

Samas rõhutas linnaosavanem, et eriolukord on pannud inimesi unustama ka teisi reegleid, näiteks seda, et koer peab olema avalikus kohas rihma otsas. «Kaebuste hulk on viimasel ajal suurenenud ning meil tuleb taas meelde tuletada, et koer peab olema avalikus kohas viibides rihmastatud, et ei tekitataks meedikutele tööd juurde,» sõnas Hanimägi