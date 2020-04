Fotod ⟩ Ringsõit Jõelähtme vallas näitas, et mitme ametkonna valvsa pilgu all peavad inimesed piirangutest lugu

Seoses eriolukorraga paigaldas Jõelähtme vallavalitsus rahva massilise kogunemise vältimiseks looduskaunitesse kohtadesse ehk Jägala joa, Kaberneeme küla ja Neeme küla juurde sissesõitu keelavad liiklusmärgid. Võtan plaaniks kõik kolm kohta läbi sõita, et uurida kuidas inimesed keeldudele reageerivad ja neist kinni peavad.

Võtan suuna Koogi küla poole, kus Koogi poe kõrval ristmikul paistab ka esimene keelumärk. Jägala juga on sellest punktist veel umbes kilomeetri kaugusel.

FOTO: Madis Veltman

Seega olen olukorras, kus tundub, et keelumärgi eirajate pildile püüdmiseks tuleb mul endal sama madalale laskuda. Õnneks aga leian kaardirakendusest alternatiivse tee, mis viib väikse ringiga teisele poole juga. Joa juurde jõudes selgub, et nelja auto jagu inimesi on veel peale minu selle tee üles leidnud. Veidi ringi vaadates jääb aga silma ainult kaks keskonnainspetksiooni patrulli. Uurin neilt intsidentide kohta ja saan vastuseks, et üldiselt peetakse reeglitest kinni. Erandiks vaid üks 10-liikmeline seltskond, kes hommikul joa juurde grillima tuli.

FOTO: Madis Veltman

Ja tõepoolest paistab, et teiselpool jõge pargib vaid mõni auto. Hiljem saabub parklasse ka kolm politseinikku ja üks abipolitseinik, kes veel üksikud keelumärki eiravad autojuhid viisakalt tuldud teed pidi tagasi juhatavad. Seega on selge, et kui ühel pool jõge patrullib keskonnainspektsioon ja teisel pool politsei, siis on ilmselt ka kord majas.

FOTO: Madis Veltman

Edasi viib tee Kaberneeme külla. Küla poole viivale ristmikule lähenedes paistab tee äärde paigutatud keelumärgist hulga paremini silma selle kõrvale pargitud töötavate vilkuritega tuletõrjeauto.

FOTO: Madis Veltman

Lähemal uurimisel selgub, et tegemist on vabatahtlike päästjatega, kelle vald kutsus appi inimesi teavitama. Mehed uurivad, mis väljaande jaoks ma pildistan ja pakuvad karbist maasikaid, mis tänulike külaelanike poolt neile toodud olid.

FOTO: Madis Veltman

Kahest mehest jutukam on Rait Killandi. Mina isiklikult teda ära ei tunne aga hiljem kiire taustakontrolli käigus saan teada, et tegu on Päästeliidu nõukogu esimehe ja muudeltki aladelt tuntud tippjuhiga. Rait selgitab mulle, et ega neil ei ole õigust seal kedagi kinni pidada ega käskida või keelata. Küll aga on väga hästi näha, et vormides meeste kohalolu tõstab ajutise keelumärgi efektiivsust märgatavalt. Ristmikule sõidab järjest autosid, mis viimasel hetkel otsustavad siiski edasi liikumiseks teise tee valida.

FOTO: Madis Veltman

Viimane mulle huvi pakkuv liikumispiirang asub Neeme külas. Vabatahtlikud päästjad soovitavad asfaltteed mööda kulgemise asemel läbi metsa lõigata. Tee pidi olema auklik aga praeguse kuivaga täiesti läbitav. Metsateel sõitest näen parajate vahedega mitmeid autosid, mille juhid on privaatset looduspaika otsides põhimaanteedest juba päris kaugele jõudnud.

FOTO: Madis Veltman

Tagasi linna poole sõites jääb Jõesuu kandis silma paras ports maanteepervele pargitud autosid. Veidi ringi vaadates selgub, et tegu on suuremas osas Jägala jõe suudmes kala püüdvate meeste masinatega. Ka Jägala jõge ületava rippsilla juurde viiva tee ette on pandud sõidukeelu märk. Selge on aga see, et selline keelumärk ühegi kalamehe plaane sassi ei löö ja nii ongi parkimine liikunud jõe äärest maantee äärde.

Neeme külas aga kedagi märgi juures valvamas ei ole ja umbes kolme minuti jooksul näen telliskivimärgist mööda sõitmas kahte autot. Vabalt võib tegu olla ka kohalike elanikega.

FOTO: Madis Veltman

Kalamehed ise aga hoiavad jõekaldal hulga pikemat vahet, kui valitsuse poolt ette nähtud kaks meetrit ja seega ei ole nende tegevusele midagi ette heita.