Video ja blogi ⟩ Ministeerium: sotsiaalsüsteemi jaoks kriis alles algab

Kuuse alustas keskpäevasel pressikonverentsil oma sõnavõttu üleskutsega. «Kas teie olete enda lähedastele helistanud? Ma arvan, et füüsilise eraldatuse olukorras on suhete hoidmine eriti oluline. Pakun lisaks 2+2 reeglile uue reegli: helistada iga päev kahele lähedasele,» kutsus asekantsler inimesi üles teineteisega suhtlema.

Kuuse sõnul jõuavad kriisi mõjud tema kureeritavasse valdkonda viitega. «Teame, et riskid ei ole ainult meditsiinilised, vaid ka sotsiaalsed. Sotsiaalsüsteemi jaoks kriis alles hakkab mõju avaldama. Selle majanduslikud mõjud (sh töökaotused) alles saabuvad ja süvenevad. Peame suurendama sotsiaalsüsteemi võimekust ja mahtusid. Hetkel käivad läbirääkimised, et hingehoidu ja psühhosotsiaalse abi mahte riigis veelgi tõsta. Vastava ettepaneku viime me uuel nädalal valitsuse lauale.»

Kuuse sõnul on nende heaks partneriks kohalikud omavalitsused. «Oleme KOVidega väga tihedas koostöös. Nad on valmistunud üsna põhjalikult, näiteks osades omavalitsustes on läbi helistatud pea kõik 60+ inimesed. Suurendatakse ka koduteenuste võimekust.»

Asekantsler peatus ka hooldekodudel ning rõhutas, et hooldekodud ei saa muutuda vanglateks. «Meil on Eestis väga palju erinevaid hooldekodusid, kokku pea 200. Koroonaviirus on praeguse seisuga tuvastatud kahekümnes. See on keeruline olukord, aga panen südamale, et hooldekodud ei muutuks vanglateks. Tervetel inimestel peab olema võimalus ka õues liikuda.»

Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ameti tehnikaosakonna juhataja Ingrid Teinemaa peatus pressikonverentsil kaitsemaskide temaatikal. «TTJA ülesanne on kontrollida isikukaitsevahendite nõuetele vastavust. Viimasel nädalal on olnud väga palju segadust apteekidesse jõudnud maskidega. Selgitan: apteekidesse jõudnud maksid pole meditsiinilised, aga info, et nad oleks seetõttu halvemad, ei vasta tõele.»

Küll aga nägime kontrolloste tehes, et osades apteekides jagati infot, justkui oleksid need maskid mõeldud piisknakkuse vastu. Tegelikult see nii ei ole. Võtsime ettevõtjaga ühendust ja järgmisel päeval olid müügis õige infoga tooted».

Teinemaa sõnul võib lihtsamatest maskidest abi olla vaid siis, kui viirus kinnitub mõne muu osakese külge. «Müügile jõudnud maskid peavad kinni viiruseosakusest kolm korda suuremaid osakesi. Nendeks võivad olla tolmu, sülje- või õhusaasteosakesed. Kui viiruseosake on tolmuosakese või süljepiisa küljes, on nendest maskidest kasu. Tavainimestele need sobivad, kuid meditsiinitöötajale mitte. Aga olulisem on siiski maski õigesti kanda ja teha seda õigetes kohtades (poed, ühistransport).»

Terviseameti põhja regionaalosakonna juhi Ester Öpiku sõnul on muu plaanilise ravi taastamine üks suuremaid prioriteete. «Inimesed, kes on ravijärjekordades, ootavad väga arsti juurde pääsu. Tervishoiuvaldkonna ümberkorraldamine on üks meie prioriteetsemaid valdkondi. Kui me näeme selleks võimalust, siis kohe ka vastavad otsused teeme. Täna on need arutelupunktid laual.»