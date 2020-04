Maailmakuulus filosoof Peter Singer toetab Eestist alguse saanud petitsiooni

Petitsioon NOVID-50 kutsub ÜROd üles koostama väljumistrateegiat intensiivsest loomakasvatusest, nn «märgadest turgudest» ja metsloomakaubandusest. NOVID-50 sai alguse 20 vabatahtlikust, kes osalevad globaalsel häkil (The Global Hack), mis on 48 tundi kestev online häkaton, kus luuakse lahendusi koroonaviirusest põhjustatud kriisile.

«NOVID-50 tegeleb loomade nakkushaigustest põhjustatud pandeemiate algpõhjusega: intensiivse loomakautusega. Selline praktika on loonud keskkondi kus viirused nagu COVID-19, aga ka seagripp, linnugripp ja teised võivad levida loomadelt inimestele. Me elame ülemaailmses kriisis. Nüüd on aeg asju muuta, » ütles NOVID-50 algataja Merit Valdsalu.