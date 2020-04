Uuring ⟩ Vaid 7 protsenti Eesti elanikkonnast toetab piirangute leevendamist

Eesti elanike toetus kehtivatele meetmetele on tõusnud 54 protsendini, toetus meetmete karmistamisele jätkuvalt langeb ja on nüüd 37 protsenti. Meetmete karmistamise toetus on suurem eestlaste (40%), 15-25 aastaste noorte (50%) ning Viljandi- ja Võrumaa elanike (53%) seas, kõige vähem toetavad meetmete karmistamist Põlvamaa (25%) ja Ida-Virumaa (28%) elanikud. Meetmete leevendamist soovib vaid 7% elanikest.

81 protsenti elanikest peavad enda hinnangul meeles ja järgivad kõiki ametlikke juhiseid, 15 protsenti järgib enamust juhiseid, 2 protsenti vaid juhiseid, mis ei nõua pingutust ning 2 protsenti ei tee midagi erilist.

30 protsenti elanikest on võrreldes eelmise nädalaga veelgi rohkem pingutamas, 68 protsenti käitub sama moodi kui eelmisel nädalal. Pingutusi on suurendanud eelkõige teistest rahvustest elanikud, maakondadest enim Võrumaa, Lääne-Virumaa ja Harjumaa elanikud. Esmakordselt on 35-aastaste ja nooremate inimeste seas rohkem pingutavate inimeste hulk isegi veidi kõrgem (31%) kui vanemate inimeste seas.

Tõnis Stamberg Turu-uuringute AS-st ütles, et rõõmustavat trendi muutust tasub just noorte seas välja tuua, kes suhtuvad eriolukorra meetmetesse võrreldes eelmiste nädalatega tõsisemalt. Oluline on pingutus iga indiviidi tasandil.

Muret tekitav on see, et kodus püsivate inimeste hulk on langenud: 58 protsenti elanikest püsib kodus ja väljub vaid erandolukordades (langus -9%). Väljas liikumise peamisteks põhjusteks nimetatakse endiselt tööülesandeid (64%) ja värske õhu hingamist (57%).

91 protsenti elanikest mõistab, et nende käitumine saab ära hoida lähedaste nakatumist, 82 protsenti tunneb muret, et keegi võib neid endale teadmata nakatada. Vastutustundlikumalt suhtuvad juhusliku nakkuse edasikandmisse vanemad inimesed, 15-24 aastased on märgatavalt vähem mures viirusesse nakatumise pärast.

58 protsenti elanikest tunnetab sissetuleku langust koroonaviirusega seotud olukorra tõttu. Mõju tajuvad tugevamalt teistest rahvustest (69%), 35-49 aastased (67%) ja Võrumaa (73%) elanikud.