Ingrid Teinemaa: apteekide maskidest on inimestele kasu

Teinemaa sõnul ongi TTJA üks praegune peamine ülesanne kontrollida isikukaitsevahendite nõuetele vastavust ning viimasel ajal on tegemist peamiselt Hiinast tulnud kaubaga. «Viimasel nädalal on tulnu väga palju segadust apteekidesse müügile jõudnud maskidega. Siinkohal tasub üle korrata, et need ei ole meditsiinilised maskid, kuid info selle kohta, et nad oleksid seetõttu kuidagi halvemad, ei vasta tõele,» ütles Teinemaa.

Küll tõdes Teinemaa, et kui esimesed partiid maske apteekidesse jõudsid, siis mõnes apteegis jagati nende kohta ekslikku infot justki oleksid need mõeldud piisknakkuse vastu. «Tegelikult ei ole ei kirurgiline mask ega ka apteekidesse jõudnud niinimetatud tolmumaskid piisknakkuse vastu,» ütles Teinemaa.

Ta selgitas, et apteekides müügil olevad maskid on sellised, mis peavad kinni viiruseosakestest kolm korda suuremaid osakesi, näiteks tolmu- või õhusaaste osakesi või süljepiisku. Ja kui viiruseosake on tolmuosakese või süljepiisa küljes, siis see jääb maski kinni ja läbi selle saab maski kandja vähendada endale saadavat nakkuse doosi. Teinemaa sõnul on seega nendest maskidest kasu, küll aga tuleb silmas pidada, et ükskõik, millist maski kantakse, tuleb seda teha õigesti.