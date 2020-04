Valitsus peatas autokoolides sõiduõppe

«Sõiduõpe autokoolides on valitsuse korraldusega peatatud, välja arvatud juhul, kui see on võimalik kaugõppel, simulaatoril või distantsi hoidmist võimaldavate vahendite kasutamise abil, ütles haridus- ja teadusministeeriumi pressiesindaja Tarmu Kurm ERRile. See tähendab, et A-kategooria sõidutunnid, kus õpilane on üksi mootorrattal, jäävad lubatuks.