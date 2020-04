Roheliste eutanaasiapetitsioon kogub hoogsalt hääli

Eesti rohelised algatasid petitsiooni, et riigikogu ja valitsus töötaksid välja seadused, mis lubavad inimestel otsustada oma elu lõpu üle, nii et see ei oleks piinarikas. Rohelised leiavad, et oma elu üle võib eelkõige otsustada inimene ise.