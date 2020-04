Tähtis teada ⟩ Keskpäevane kiirülevaade olulisematest kriisiuudistest

1332 ametlikult nakatunut

Tänaseks on Eestis kokku tehtud 30 764 testi, nendest 1332 on osutunud positiivseks. Viimase ööpäeva jooksul lisandus 24 positiivseks osutunud proovi.

Uue koroonaviiruse tõttu suri viimase ööpäeva jooksul kolm inimest, kokku on Eestis koroonaviiruse tõttu surnud 28 inimest. Uue koroonaviiruse tõttu vajab haiglaravi 157 inimest, kellest 9 on juhitaval hingamisel. Haiglast on välja kirjutatud 102 inimest.

Terviseamet töötas välja ja avaldas äsja uued täiendatud käitumisjuhised kaubandusettevõtetele. Näiteks on uue reeglina sõnastatud see, et kui töötaja peaks nakatuma, siis suletakse poe uksed vähemalt 48 tunniks. Juhul, kui ei ole teada, kus nakatunud inimene viibis, siis isegi 72 tunniks.

Oluline on märkida, et Eesti piirid jäävad kodanikele alati avatuks, kuid arvestades hetkeolukorda tuleks hoolega kaaluda reisivajadust, samuti on inimeste abistamine välisriikides üha keerulisem. Eesti on tänaseks andnud abi üle 3000 inimesele. Veel vajab abi 24 inimest, kes ootavad Eestisse naasmist. Välismaale jäämisest on teatanud 135 inmest.

Pidurdamatu levik

Postimees vahendab inimgeograafide põhjalikku ülevaadet, mis selgitab seda, millised katastroofilised vead võimaldasid viirusel Euroopasse ja sealt edasi Eestisse jõuda ning millised ohud võivad meid varitseda, kui me targalt ei tegutse.

Mis aga läks Itaalias valesti? Kui Itaalias hakkasid esimesed teated Covid-19 kohta ringlema, siis pidasid paljud ainsaks heaks uudiseks seda, et viirusepuhang on riigi kõige jõukamas maakonnas Lombardias. Tegelikult aga muutus rikkus üheks nakatumise faktoriks.

Täpselt samamoodi nagu New Yorgis, võimaldasid Lombardias tihe asustus ja tugevad ning ulatuslikud kaubandussidemed viirusel täiskiirusel levida. Arvatakse isegi, et tegelikult võis koroonaviirus Lombardias levida juba detsembris või jaanuaris. Sellest, mis võibolla tehti valesti USAs, kirjutas hiljuti ajaleht New York Times, kes väitis, et president Donald Trumpi administratsioonil oli väga tugev vastuseis erimeetmete rakendamiseks.

Hirmud kogukonnas ja maailmamajanduses

Väikses kogukonnas saadavad viirusesse nakatunuid lisaks murele oma ja lähedaste tervise pärast ka külajutud. Viljandimaal Abjas elav pere, kus on viirusesse jäänud pereisa, pereema, ülikoolist koduõppel olev tütar ning nende Viljandis elav tütar, tunnistab, et on kogukonnas pettunud, sest küla peal räägitakse nende kohta hirmujutte.

Koroonapandeemia põhjustab maailmamajanduses ilmselt suuri muutusi, tuues lisaks üldisele surutisele kaasa mõnede majandusharude lõpu, ent mõnede puhul ka õitsengu. Kuid nagu ikka, ollakse valmistutud eelmiseks, mitte praeguseks majanduskriisiks, kirjutab Postimehe majandusajakirjanik Tõnis Oja. Google’i endine juht Eric Schmidt aga prognoosib, et pärast koroonaviiruse pandeemia taandumist muutuvad suured tehnoloogiaettevõtted veelgi suuremaks: «Paljud tehnoloogiaettevõtted, kelle tegevusega olen ma üsna hästi kursis, istuvad suure vaba raha positsiooni otsas. Nendel ettevõtetel läheb hästi.»

Praegu oleme me olukorras, kus enamikku maailma lennufirmasid ähvardab mai lõpuks pankrot. Kuidas me hakkame tulevikus lendama? Kas viiruseohu tõttu peaksid tulevikus lennukid lendama pooltühjalt? Selge on see, et odavlennufirmade ärimudelile, mis eeldab lennukite võimalikult suurt täituvust, ei tõota pandeemiapuhangule järgnev aeg head.

***