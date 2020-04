GRU kasuks luuranud elektrik näitas, et eriteenistuse huvi pälvimiseks ei pea valdama riigisaladust

Kaitsepolitsei märkis täna avaldatud aastaraamatus, et tegu on kõneka näitega, et nüüdisajal Vene eriteenistuste huvi pälvimiseks ei pea inimesel olema ligipääsu riigisaladusele. Tihti piisab võimalusest temaga suhelda ja tema motiveeritusest koostööks. Juurdepääs huvi pakkuvale teabele tuleb vaid kasuks.