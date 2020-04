Pirita linnaosavalitsus soovib lõpetada Merivälja jahisadama detailplaneeringu

«Ranna tee 1 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamine algatati ligi viis aastat tagasi. Detailplaneeringu menetlus on veninud ebamõistlikult pikaks ja selle käigus oleme tõdenud, et algatamise korralduses antud lähteseisukohtade ja lisatingimustega ei ole planeeringu lahendus ikka veel päris kooskõlas,» kirjutas Pirita linnaosa vanem Tõnis Liinat. Ta lisas, et Pirita seltsid on korduvalt esitanud põhjendatud vastuväiteid ja seisukohti detailplaneeringu kohta ning eksperdid on andnud hinnanguid keskkonna kohta, samuti on linnaosas elanike suur vastuseis Ranna tee 1 kinnistu ja lähiala arendamisele sadamaks. «Arvesse võttes eelnevat ja linnaosa varasemaid seisukohti, teeb Pirita linnaosavalitsus linnaplaneerimise ametile ettepaneku tunnistada Ranna tee 1 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamine kehtetuks,» märkis Liinat.