VIDEO JA BLOGI ⟩ Abituriendid sooritavad tänavu kaks riigieksamit, põhikool lõpetatakse aastahinnete alusel

Väga olulise teemana arutati, kuidas jätkatakse koolitoiminguid. Kristi Vinter-Nemvalts valgustas kõiki sellega, et intensiivsem distantsõpe jätkub 15. maini. Pärast seda alustatakse eksamiperioodiga, kus toimuvad erinevad konsultatsioonid ja arenguvestlused.

Põhikooli lõpetatakse tänavu aastahinnete alusel, kuid hetkel on veel selguseta, kuidas seda täpselt määratleda. Gümnaasiumite sisseastumiskatsed toimuvad 15. mai kuni 10. juuni.

Gümnaasiumi lõpuklassil toimub tänavu kaks riigieksamit. Nendeks on eesti keele ja matemaatika eksamid. Tulemused saab teada 30. juunil.

Dr Arkadi Popov selgitas, et alates tänasest vähendatakse Kuressaare haigla koormust. Seda patsientidele, kelle raviprotsessi hinnates selgub, et tal oleks parem viibida kõrgema kategooria haiglas. Kindlasti ei toimu massilist ümber suunamist.

See kõik on vajalik selleks, et anda koroonahaigetele patsientidele paremat ravi ning ka Kuressaare haigla suurejoonelisema puhastusprotsessi jaoks. Samuti hakatakse peagi arutama sealse välihaigla väljamineku strateegiat, aga seda alles siis, kui haigestumiset arv hakkab Saaremaal üha vähenema.