Fotod ⟩ Astangu tühjadele kruntidele tekivad prügimäed

Enim teeb linnaosavalitsusele muret Astangu tn 30c ja Astangu tn 35 eramaal toimuv, kus ühel juhul on rajatud käepärastest vahenditest lausa laudtee. Haabersti linnaosavanem Andre Hanimägi sõnas, et elanikelt saadud tagasiside põhjal tutvuti Astangu tn 30c ning Astangu tn 35 kinnistutel toimuvaga. «Vaatepilt, mis neil kinnistutel avanes, oli kurb, sest kahjuks on inimesed pikema aja jooksul antud alad prügistanud ning need rikuvad kohalike elanike elukeskkonda,» ütles linnaosavanem.

Hanimäe sõnul on Astangu tn 30c juurde veetud suures koguses ehitusjäätmeid ning prügi ja rajatud lausa laudtee, mille lõpus ootab pea terve suvila jagu ehitusmaterjali. «Kohapeal käies ja naaberkinnistu elanikega vesteldes selgus, et elanikud on sealset tegevust märganud pikemat aega. Kuna tegevusest koheselt meile märku ei antud, on valminud üsnagi muljetavaldav laudtee ning on rohkelt tööd tehtud. Paraku pole vaev läinud asja ette, sest eramaale sellisel moel ehitamine või materjalide ladustamine pole kindlasti lubatud,» tõdes Hanimägi.

«Kui Astangu tn 30c juurde on hulgaliselt ehitusmaterjali vedanud üks kodanik, kellega on juba ka suheldud ning loodetavasti suudab ta ala koristada, siis Astangu tn 35 on pahatahtlikult risustatud paljude poolt,» ütles Hanimägi ning lisas, et linnaosavalitsus ja munitsipaalpolitsei hoiavad antud kinnistutel silma peal.

Mupo on suhelnud korduvalt mõlema kinnistu omanikuga, et hoida neid kinnistutel toimuvaga kursis ning saavutada ala koristamine. Mupo peainspektor Talehh Gusseinov rõhutas, et oluline on prügistamistest koheselt teada anda. «Hiljem on juba märksa raskem teo toimepanijaid avastada ning vastutusele võtta. Samuti võtab aega prügistatud alade korrastamine,» ütles Gusseinov.