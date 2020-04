Tähtis teada ⟩ Keskpäevane kiirülevaade olulisematest kriisiuudistest

1373 ametlikult nakatunut

Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis 1513 Covid-19 viiruse testi, millest 3% ehk 45 proovi osutusid positiivseks. Kokku on Eestis tehtud 32 263 testi, nendest 1373 on osutunud positiivseks. Eestis koroonaviiruse tõttu surnud 31 inimest.

Hetkel on haigestumise protsent 4,3 ja see on üsna hea näitaja, nentis äsjasel pressikonverentsil terviseameti kriisistaabi meditsiinijuht Arkadi Popov, kes loodab, et see arv ka tegelikkuses saavutab langustrendi. «Valvsust ei tohi endiselt kaotada,» rõhutas ta.

Lahenduste ja abi otsingul

Ajal, kui kogu maailm otsib koroonakriisile lahendust, sai Tartu ülikooli molekulaar­immunoloogia professor Pärt Peterson koos kolleegidega valmis töötava testmeetodi Covid-19 viiruse antikehade määramiseks. Nad uurisid siinsete koroonapatsientide vereplasmat ja võtsid appi valgu, tänu millele suudavad krevetid – ja ka jaanimardikad – helendada.

Eestis tegutseb 40 ettevõtet, kellel on kas täna või tulevikus potentsiaalne võimalus toota näomaske, desovahendeid ja muid kaitsevahendeid, mida koroonaviiruse tõrjumiseks vaja läheb. Ettevõtluse Arendamise SA loetleb oma kodulehel ka kõik need ettevõtted koos tootevalikuga üles.

Epideemia ajal on eriti tähtis südame eest hoolt kanda, osata ära tunda ohumärke ja mitte jätta viiruse hirmus arsti juurde minemata, rõhutab professor Margus Viigimaa, kes jagab nõuandeid, kuidas ennast ja oma südant hoida.

Libauudised ja jälgimisäpid

Koroonaajastu on avanud ukse libauudistele ja laialdasele inimeste jälgimisele. Kaitsepolitseameti juht Arnold Sinisalu, kes esitles täna kapo uut aastaraamatut, ütles, et nende amet ei ole praegu kulutanud tööaega iga libauudise päritolu uurimisele. Üksikud juhtumid, mida kapo on kriisi ajal näinud, on pigem ärevuses kodanike levitatud kuulujutud. Näiteks libauudis, et kohe pannakse Tallinn lukku, pärineb Sinisalu sõnul ärevuses kodanikelt ning tegemist ei olnud mõne riigi mõjutustegevusega.

Viimasel ajal on palju juttu koroona jälgimisäppidest, mis on juba kasutusel mitmes riigis, Lõuna-Koreast Venemaani. Euroopa Liidu karm andmekaitse seadus seab ka selliste äppide kasutamisele ranged piirid. Praegu püütaksegi Euroopa teadlaste ja tehnikafirmade koostöös arendada tehnoloogiat, mida saaksid kasutusele võtta kõik liikmesriigid ja mis vastaks siinsetele andmekaitse ootustele.

Piirangud veel ei kao

Viimastel päevadel on meil küll koroonaviirusega nakatunute hulk vähenenud, kuid vara on rõõmustada, nendib Lõuna päästekeskuse juht Margo Klaos, kes juhib Lõuna piirkonnas ka eriolukorratöid. Tema leiab, et piiranguid üleöö kaotada pole võimalik ega ka mõistlik.

Prantsusmaa president Emmanuel Macron teatas eile, et pikendab veelgi uue koroonaviiruse tõttu kehtestatud eriolukorra piiranguid. Prantsusmaal, kus piirangutega alustati 17. märtsil, jätkuvad koduspüsimise reeglid ja äride sulgemine vähemalt 11. maini. Seevastu Hispaanias alustati eile tehaste osalist taasavamist. Hispaanlaste jaoks on koju lõksu jäämine olnud sürrealistlik ning meenutanud mõnes raamatus või filmis loodud fiktiivset maailma. Hispaania valitsus on kogu riigis keelanud suure osa tegevustest. Inimestel on lubatud kodust lahkuda vaid ühekaupa ja üksnes äärmisel vajadusel ehk toidu või ravimite ostmiseks. Õues ei tohi käia jooksmas ega rattaga sõitmas. Eile andis valitsus soovituse näomaski senisest laialdasemalt kanda.

Ka 1,3 miljardi elanikuga India, kus eriolukord pidi lõppema täna südaööl, pikendas üleriigilisi liikumispiiranguid vähemalt 3. maini. India puhul arvavad eksperdid, et riigis pole tehtud piisavalt koroonateste ning ametlik haigestunute arv, umbes 10 500, on märgatavalt kõrgem.

Krahh majanduses

Majandusseis halvenes märtsis järsult. Eelmisel kuul läbi viidud tarbijate küsitlusest selgus, et säästud on vaid ligemale pooltel vastanutel ehk 49 protsendil. Seda, mis edasi saab, ei oska isegi majandusteadlased prognoosida, sest meist ei sõltu midagi.

Koondamisi vältida üritav Eesti suurim tööstuskontsern BLRT saatis märtsis töömahu kokkukuivamise tõttu töötajad põhipuhkusele, kuid nüüd, aprillis ja mais need reservid ammenduvad. Tööstushiiu must stsenaarium on tootmise oluline kahanemine või isegi seiskumine.

Hätta sattunud ettevõtjad saavad leevendust töötukassalt, kes hüvitab töötajale 70 protsenti tema varasemast keskmisest palgast. Aprilli esimese nädala jooksul sai töötukassalt märtsikuu eest kopsakaima hüvitise pealinna suur kaubanduskeskus, spaakett, uksetehas ning kasiinokett. Kokku maksti abiraha pea 20 miljonit eurot. Postimees toob välja 20 suurimat toetuse saajat.