Graafik ⟩ Inimeste liikumine Tallinna, Tartu ja Pärnu suunal on drastiliselt kukkunud

Telia Eesti kliendi- ja ärianalüüsi osakonna juht Erki Pogoretski selgitas, et kui võrrelda anonüümsete andmete alusel loodud statistilisi liikumismustreid 5-nädalase vahega (kaks reedet ehk 10. aprill ja 6. märts), on kõige enam ehk ligemale 75 protsenti kahanenud inimeste liikumine Tallinna ja Rae valla vahel.

«Sarnane pilt avaneb inimeste liikumise kohta ka näiteks Tartu ja Pärnu suunal, kus liikumisaktiivsus on kriisiperioodil kahanenud 55-70 protsenti. Seega on näha, et valitsuse poolt rakendatud meetmed on märkimisväärselt muutnud meie igapäevaseid liikumisharjumusi,» sõnas Pogoretski.