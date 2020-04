Video ⟩ Puust ja punaseks: kas apteegis müüdavad hügieenilised maskid vähendavad piisknakkuse riski?

Iga nüüdisagne kaitsemask koosneb kolmest kihist. Keskmine kiht on see, mis tagab kaitse piisknakkuse vastu. Olemuslikult on kirurgiline mask ning hiljuti apteekidesse müügile jõudnud hügieeni- ehk tolmumask sarnased. Vahe on lihtsalt selles, kui tõhusast filtermaterjalist see vahekiht tehtud on.