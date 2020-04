Dr Arkadi Popov: mõne raviasutuse võimekus jääb praegu kasutamata

Saaremaa on vaieldamatult kõige kriitilisemas seisus ja sealne haigla on töötanud eriolukorra esimesest päevast peale väga suure koormuse all. Selle leevendamiseks planeeritaksegi osa patsiente transportida mandrile, kus nad toimetatakse teise või kolmanda kategooria haiglatesse. Vastu tahtmist siiski midagi ei tehta ja patsiendi soov on esmatähtis.

«Eelkõige üle vaadata koostöös haigetega nende seisund ja arutada, kas saaksime neile veelgi abi osutada. Praegu on mandril olukord kontrolli all ja eriolukorra ajal loodud osakonnad töötavad väga organiseeritult. Siiski seisavad nad praktiliselt tühjalt. Mõnes raviasutuses on rohkem patsiente ja teises jälle vähem, kuid võimekus jääb praegu kasutamata,» selgitas Popov.

Nüüd on võimalik Saaremaalt patsiente transportida Põhja-Eesti regionaalhaiglasse, Pärnu haiglasse, Lääne-Tallinna keskhaiglasse või Ida-Tallinna keskhaiglasse. Selleks tehakse koostööd kiirabibrigaadidega.

«Saaksime abivajatele osutada ravi nii Põhja-Eesti regionaalhaiglas kui ka Ida-Tallinna keskhaiglas, kus on võimalused paremad kui üldhaiglates. Lisaks sellele ka rohkem personali ja ma usun, et sellest ei saa abi mitte ainult patsiendid, vaid ka Kuressaare haigla kolleegid, kes pingeliselt esimestest päevadest tööd teinud,» arvas doktor.

Massiliselt haigeid kindlasti ümber ei suunata. Abi osutatakse ainult neile, kes võiksid tõeliselt sellest võita ja haiguse sellega seljatada. « Meie prioriteet on eelkõige kolmanda etapi intensiivravi vajavad patsiendid. Ehk need, kes vajavad juhitavat hingamist ja spetsiaalset vereringet abistavat ravimit. Lisaks veel anesteesiat ja kunstneeruaparaati vajavad isikud.

«Samuti need, kelle ravikulgu on võimalik prognoosida ja planeerida nende ravi juba kõrgema kategooria haiglas. Selle kõige juures arvestades tema vanust ja kuuluvust riskigruppi,» lisas Popov.

Popov kinnitas, et mandril on olukord tõesti stabiilne ja musta stsenaariumi karta pole. Siiski ei tasu veel kergemalt hingata ja töö jätkub sarnaselt eelmiste nädalatega. «Tänane päev on selline, kus intensiivravi vajavate inimeste arv märgatavalt ei kasva. See trend annab meile teatud optimismi. Me ei võta asja kergemalt ja töötame väga intensiivselt veel tulevatel nädalatel. Seda kõike selleks, et haigete arv väheneks ka edaspidi.»

Kahjuks on koroonaviirus nõudnud Eestis juba 31 inimese elu ja Popov selgitas, et kurbi uudiseid võib tulla veelgi. Siiski pole see suremust võrreldes eelmise aastaga tõstnud. «Ma ei saa kahjuks öelda, et ohvreid veelgi enam ei tuleks. Haigus ei ole lahkunud ja peame oleme valmis, et inimeste seisund halveneb ja kaotame selle haiguse tõttu veelgi isikuid,» lõpetas Popov.