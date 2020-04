Enam kui pooled Tartu erahuvikoolid jätkavad eriolukorra ajal tegevust

Tartu linna kultuuriosakond küsitles Tartu erahuvikoole ja huvitegevuse ühinguid nende tegutsemise kohta eriolukorra ajal, edastas linnavalitsus. Selgus, et enam kui pooled ühingud jätkasid märtsi teisel poolel tegevust ja aprillis kavatseb tegutseda kolmveerand.

Optimistlikumad vastajad rõhutasid, et eriolukord on andnud tõuke digivahendite kasutuselevõtuks. Virtuaaltunde näevad mitmed ühingud uue lahendusena, mis edaspidi püsivalt kasutusse võtta, sest koolinoortele online-tunnid meeldivad.

Tantsukoolid on loonud koduõppe lehekülgi, kus tantsuklasside kaupa jagatakse iganädalaselt juhiseid ja õppevideosid. Koorid viivad proove läbi internetikeskkonnas. Treenerid kasutavad võimalust teha videotreeninguid ja anda individuaalseid ülesandeid. Töökeskkondadena nimetati eri valdkondades ära Skype, Zoom, Sportlyzer, Google Hangouts Meet, Google Classroom, Stuudium jt.

Tegutsemise on eriolukorra ajaks täielikult peatanud ligikaudu neljandik erahuvihariduse ja –huvitegevuse pakkujatest. Põhjendustena tuuakse esile, et töö on ette nähtud kontakttunnina ning seda ootavad ka lapsevanemad, kasutada ei saa tavapäraseid treeningpaiku ja luua silmast silma kohtumistel sündivat loomingulist väärtust.