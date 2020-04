Haigekassa juht: panen inimestele südamele, et tegemist on ühise terviserahaga

Kuna 16. märtsist on võimalik haiguslehte ise avada, oletatakse, et väljamõeldud haigustega kodus olijatel on suurem võimalus sahkerdada. «Isiklikult loodan, et meie inimeste teadlikkus on piisavalt kõrge, et nad niisama endale haiguse hüvitise lehte võtma ei lähe. Isiklikult loodan seda, aga ma ei saa välistada, et selle 52 000 enam võetud lehe sees, või õigemini täna lahtise 60 000 lehe hulgas, on ikkagi ka mõned sellised, mis seal ei peaks olema,» ütles Haigekassa juht.