Tallinna munitsipaalpood pannakse järgmisest nädalast kinni

«Tänases olukorras toiduabi vajavate inimeste osakaal kasvab ning Toidupanga koormus samuti. Lähiajal suureneb nende perede arv, kus on keegi töö kaotanud. Seepärast peame mõistlikuks suunata toetuse neile abivajajatele, kelle stabiilne sissetulek on kahanenud või sootuks kadunud. Senised linnapoe ruumid pakuvad paremaid tingimusi, mistõttu on Toidupangal võimalik teenindada ka rohkem abivajajaid,» ütles abilinnapea Betina Beškina. «Toidupank on olnud Tallinna kauaaegne ja usaldusväärne koostööpartner, kes toetab abivajajaid sihtotstarbeliselt.»