Kohus mõistis passimaffia juhi pikaks ajaks vangi

Kohus tunnistas 69-aastase Genrihsoni süüdi kuritegeliku ühenduse organiseerimises ja juhtimises, altkäemaksu andmises, dokumentide võltsimises, kelmuses ja muudes kuritegudes ning mõistis talle kaheksa-aastase vanglakaristuse. Kuna ta oli kohtueelse uurimise ajal olnud vahi all ühe aasta, ühe kuu ja kaks päeva, siis jääb tal vanglas ära kanda veel kuus aastat, 10 kuud ja 28 päeva.

Genrihsoni karistuse kandmise algust arvestatakse tema vanglasse minekust, kuid tal on võimalik maakohtu otsus vaidlustada Tallinna ringkonnakohtus.

Veebruaris taotles riigiprokurör Eleliis Rattam Genrihsonile mahuka passiäri korraldamise eest sama karistust, mille mõistis talle kohus. Genrihsoni kaitsja Mihkel Gaver leidis, et naine tuleks kogu süüdistuse ulatuses õigeks mõista. Samuti märkis kaitsja, et kriminaalasja arutamine raskelt haige süüdistatavata ei ole õige. Nimelt arutas kohus tema süüasja ilma Genrihsoni osavõtuta, sest naine oli kohtuistungite toimumise ajal kogu aeg väidetavalt haige.

Genrihson on tunnistanud oma süüd osaliselt ehk ainult keeleeksamitega seotud kuritegude toimepanemises.

Genrihson on kriminaalasjas praegu kohtu all üksi, sest ta ei olnud nõus oma süüasja lahendamisega kokkuleppemenetluses. Teised tema mahitusel kuritegelikes skeemides osalenud süüdistatatud said karistuse kokkuleppemenetluses.