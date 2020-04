FOTO: Pilt videost

Kas tead, kes on see Eesti sportlane, kes kasvas üles vaesuses ja kaotas liiga vara oma vanemad, kes on see sporditäht kelle keha on tänaseks täiesti läbi, kes on see sportlane, kelle halb käitumine on tekitanud palju häbi ja kannatusi? Kui ei, siis nüüd on aeg võtta hetk ja lugeda läbi nende sportlaste elulooraamatud. Neist leiab mõtteainet raskete aegade üleelamiseks.

Agulist maailmaareenile. Jane Salumäe

Eesti ühe kõigi aegade parima maratonijooksja Jane Salumäe lugu räägib naisest, kes veetis lapsepõlve Tallinna agulis, kaotas varakult vanemad, kuid suutis kitsaste olude kiuste jõuda maailma parimate pikamaajooksjate hulka. Tema võistlustee käis ameerika raudteena üles-alla, hiilgavad võidud suurmaratonidel vaheldusid nappide kaotuste või katkestamistega tiitlivõistlustel. Sama tormiline on olnud tema eraelu.

"Maraton nõuab kõige suuremat inimlikku vastupidavust," tunnistab sportlane, kellele kuuluvad siiani mitmed Eesti rekordid. "Nelikümmend kaks kilomeetrit, kaks ja pool tundi puhast eneseületust. Et seda aastate pikku teha, peab jooksmine ikka väga palju meeldima. Mina armastan joosta! Lähen rajale, lülitan end muust maailmast välja – jääb ainult liikumine ja võrreldamatu vabadusetunne," kirjutab sportlane oma raamatus.

Jane Salumäe saadab kõigile eestlastele ka video kaudu tervitusi ning jagab soovitusi, mida teha karantiinis olles. Lisaks annab ta soovitusi, kuidas end vormis hoida.

Erika Salumäe. Südame põhjast

Erika Salumäe käest on küsitud, miks tal on vaja veel üht elulooraamatut. Naine vastab nii: „Jah, ma räägin uuesti üle paljud seigad oma elust, kuid tegelikult pole see mitte elulooraamat, vaid mälestusteraamat. Ma ei keskendu kronoloogiale ega pretendeeri täielikule loetelule kõigest, mis elus juhtunud. Hoopis meenutan sündmusi ja inimesi, mis või kes on minu elu enim mõjutanud - tänasest vaatenurgast. Selliselt, oma südame põhjast, pole ma paljudest asjadest iial varem rääkinud.

Veelgi tähtsam motivatsioon seda raamatut teha on see, et viimased paar aastat on nii mõndagi tahku minu mõtlemises kõvasti muutnud. Ma ei tea, kas saan just öelda, et olen saatusele tänulik selle hingelise kadalipu eest, millesse ma seoses oma tütre abiellumisega ja sellest Eesti meedias tehtud „järjejutuga“ sattusin, aga see andis mulle väga palju mõtlemisainet. Õpetas uuesti olema üksi. Vaatama oma elu üle ka selle pilguga, et mis ma olen valesti teinud.

Ütlen lihtsalt ja selgelt – mu keha on omadega täitsa läbi. Niikaua, kuni vaim on veel virge, tahtsin oma tee korra uuesti mõttes läbi käia.“

Reketiga tüdruk. Kaia Kanepi teekond Ameerika mägedel

„Sellest mängust saab alguse ränk haigus, mis vaevab mind pikki aastaid ja vajutab pitseri kogu mu karjäärile. Sellest mängust saab alguse ka mu rännak Jumala juurde, kelle poole ma lõpuks abipalvetes pöördun. Selle mänguga lõpeb minu lapsepõlv.“

Nii kirjeldab Eesti kõigi aegade edukaim tennisist Kaia Kanepi oma elulooraamatus üht oma karjääri pöördepunkti, mis muutis kogu ta elu. Sama ausalt ja avameelselt räägib Kaia Kanepi raamatus ka oma keerulistest isiklikest suhetest treeneritega.

Raamatus on kasutatud Kaia Kanepi päevikuid aastatest 1995-2012. Lisaks on raamatu lõpus eraldi statistikaosa põhjaliku ülevaatega kõikidest Kaia Kanepi võistlusmängudest.

Jooksja Enn Selliku lugu

"Eesti kõigi aegade parim pikamaajooksja Enn Sellik on kahekordne olümpiamees (Montreal 1976, Moskva 1980). Kuigi tiitlivõistlustel ei õnnestunud Sellikul pjedestaalile tõusta, kuulus ta oma parimail aastail maailma tippstaierite hulka. Selliku võimetest kõneleb asjaolu, et tema nimele kuuluvad tänaseni Eesti rekordid 5000 (13.17,2, Podolsk 1976) ja 10 000 meetris (27.40,61, Praha 1978). Niisiis on Selliku rekordid püsinud 40 aastat!

See raamat räägib Iisakust pärit poisi pürgimisest tähtede poole NSV Liidu ebaõiglase ja armutu spordisüsteemi kiuste ning tema pikki aastaid kestnud usalduslikust ja tulemuslikust koostööst treener Manfred Tõnissoniga. Sellik kõneleb ausalt ka toonase punaimpeeriumi tippspordi räpastest tagamaadest ja igapäevasest nõukogude tegelikkusest.

Joel Lindpere: Mina otsustan mänge!

Joel Lindpere lõpetas kaks aastat tagasi aktiivse mängijakarjääri ning mehe raamat paneb karjäärile auväärse punkti. See on intrigeeriv vaade Eesti ühe parima jalgpalluri karjäärile tema enda pilgu läbi.

Eesti klubist halva käitumise tõttu välja visatud Lindperet on peetud pikalt Eesti jalgpalli pahaks poisiks, kuid sellest hoolimata on tal ette näidata hiilgav ja edukas karjäär. Lindpere on mees, kes esindas Eesti koondist 107 korda ning mängis oma karjääri tipul New Yorgis koos maailma tippudega. Ta on mees, kes tunneb ennast punasel vaibal sama hästi kui jalgpallimurul. Mees, kelle väljaütlemistest võiks kokku panna väikse huumoriõpiku ja kes ei jää hätta kuskil, kuhu ta seiklused teda viivad.