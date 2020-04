INFOTUNNI BLOGI ⟩ Eesti toetab Hispaaniat ja Itaaliat 60 000 maskiga

Ratase sõnul läheb Itaaliasse 25 000 kirurgilist ning 5000 FFP2 maski. Sama palju läheb ka Hispaaniasse. «Eesti on otsustanud toetada mõlemat riiki nii erinevate maskidega, aga ka homme peaks olema valitsuses arutelul ka võimalik rahaline toetus mõlemale riigile,» sõnas Ratas.

Peaministri sõnul tuleb liitlasi aidata. Samas on ka Eestis maske puudu. «Tõesti, maske täna kõigile ei jätku,» tõdes Ratas, kuid lisas, et käepäraste vahenditega on ka kodus võimalik maske valmistada.

Ratas toonitas, et Eestis peaks olema maskide kandmine sotsiaalne norm, kaitsmaks ennast ja teisi võimaliku piisknakkuse eest. Tõsi, hetkel ei ole kohustust maske kanda, kuid see võiks peaministri hinnangul olla normiks Eestis nii kaua, kui Covid-19 haiguspuhang kestab. Sportima minnes ei tohiks mask ees olla, kuna See võiks olla normiks Eestis nii kaua, kui haiguspuhang veel kestab. «Loomulikult, siin tuleb eraldi öelda, et kui ma lähen metsarajale sportima ja ka mittemetsarajale sportima, siis mask ei tohi olla ees, siis ta võib olla ohtlik meie tervisele,» lisas Ratas.

Maskidele maksusoodustuste tegemise teemat lubas Ratas täpsustada.

Eriolukorra lõppemise otsustab valitsus järgmise nädala lõpus. «Küsimus on ka loomulikult siis, kui pikalt pikendada – kas see on nädal, kaks või on see kuu või veel pikemalt,» lisas peaminister.