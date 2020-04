VIDEO, BLOGI, GALERII ⟩ Riigikogu võttis koroonakriisi lisaeelarve vastu

Tänasel riigikogu istungil on kolmandal lugemisel valitsuse algatatud riigi 2020. aasta lisaeelarve seaduse eelnõu ja sellega seotud teiste seaduste muutmise eelnõu. Õhtul võeti see vastu 55 saadiku poolthäälega ja 10 saadikut oli vastu.

Reformierakond küll ideeliselt ei toetanud lisaeelarvet, kuid nad ütlesid, et hääletavad selle poolt. «Kokkuvõtvalt on koalitsiooni taktika olnud jõuga oma poliitika läbi surumine, mõistlike ettepanekute kõrvale jätmine ja laiapindsest koostööst loobumine. Seetõttu ei toeta Reformierakond võta või jäta lisaeelarvet, mis tuleb hääletusele Brežnevi pakikesena, kuid me ei hääleta sellele ka vastu,» selgitas erakonna esimees Kaja Kallas.