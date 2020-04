Irja Lutsar: seni, kuni riigid on kinni, tuleme Eestis puhanguga toime

Lutsari sõnul oleme me plahvatusliku nakatunute kasvu tõenäoliselt ära hoidnud. «Seni, kuni kõik riigid on kinni, ei ole mul suurt muret. Oma puhanguga saame me Eestis tõenäoliselt ikkagi hakkama.» Tema hinnangul on peamine küsimus selles, kuidas edasi minna. «Mina tahaksin elada avatud Euroopas, aga see on väga paljude kompromisside küsimus. Väga loodan, et Euroopa Liit võtab juhtohjad enda kätte. See ei ole Eesti tasemel otsus, aga usun, et keegi ei taha elada suletud Euroopas,» tõdes professor Postimehele antud intervjuus.

Lõuna-Euroopas on kehtinud juba pikka aega ulatuslikud karantiinimeetmed, kuid nakatunuid lisandub sellele vaatamata rohkesti. Lutsari sõnul täidavad piirangud siiski eesmärki, sest ilma võiks olukord veelgi halvem olla. «Olen nõus, et suured karantiinid ei ole uutele nakatumistele piiri pannud. Viirus levib edasi, sest kõiki haigeid ei saada kätte ega suudeta hoida ühiskonnast isoleeritult. Samuti ei tea me täpselt, kuidas karantiinireegleid järgitud on. Samas ütlevad modelleerijad, et kui karantiini ei kehtiks, oleks olukord riikides palju hullem.»

Lutsari hinnangul on ulatuslik karantiin väga hästi toiminud vaid Hiinas, kuid Eestis ta ülirangeid meetmeid näha ei soovi.« See, mis seal toimus, oli päris õudne. Kui meie meditsiinisüsteem vastu peab, võiks Eestis kehtida ikkagi inimestele vastuvõetavamad piirangud,» hindas professor.