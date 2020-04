Positiivse koroonadiagnoosi on saanud kokku 89 tervishoiutöötajat

Terviseameti andmeil on 15. aprilli seisuga saanud COVID-19 positiivse diagnoosi kokku 89 tervishoiutöötajat, sealhulgas 51 Lääne regioonis, 25 Põhja regioonis, kolm Ida regioonis ja 10 Lõuna regioonis, ütles BNS-ile terviseameti nakkushaiguste seire ja epideemiatõrje osakonna nõunik Irina Dontšenko. Nende seas on arste erinevatest haiglatest, perearste, hambaarste, õdesid ning apteekreid.

Terviseameti pressiesindaja rõhutas, et need 89 on tervishoiutöötajad, mitte laiemalt tervishoiuasutuste töötajad.

Dontšenko lisas, et paljud positiivse diagnoosi saanud tervishoiutöötajatest on praeguseks tervenenud või on haigestunud väljaspool tööd ning pole haigena päevagi tööl viibinud või on karantiinis väljaspool töökohta toimunud kontaktide tõttu.