GALERII ⟩ Siseakadeemia tähistas aastapäeva digiaktusega

Akadeemia innovaatilise aastapäeva avas kõnega rektor Marek Link. Rektor sõnas: «Eesti teenistuja peab olema haritud, laia silmaringiga, märkaja, aitaja, elus edasijõudev ja mis kõige tähtsam - tema peale saab kindel olla. Seda joont oleme püüdnud jätkata, et kõik meie nii töötajad kui õppurid on ausad, asjatundlikud, professionaalsed ja teevad oma tööd suure kire ja entusiasmiga. Elagu akadeemia ja head sünnipäeva meile kõigile!»

Oma tunnustuse akadeemiale edastas videosilla vahendusel ka siseminister Mart Helme, kes sõnas: «Meie sisejulgeoleku tagamise sepikoda on Sisekaitseakadeemia. Kriis annab meile kriteeriumina kinnituse, kui hästi ette valmistatud meie sisejulgeoleku valdkonna töötajad on. Me oleme praegu võinud veenduda, et ettevalmistus on hea,» ütles ta.