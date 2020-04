Merits: vaktsiinikandidaadi tegemine käib tänapäeval kiiresti

«Arvatakse, et praegusest suurest portsust jõuab välja kliinilistesse katsetustesse võib-olla üks kümnendik. Praegu on katsetustes viis ja siis on 50/50 šanss, et üks neist jõuab ka vaktsiinini välja,» rääkis Merits, mainides, et tavaliselt saab inimkatsetusteks loa vähem kui kuuendik arendatavatest vaktsiinidest.