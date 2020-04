Otse Postimehest ⟩ Minister Karu hoiatab raske olelusvõitluse eest turisminduses

Samas kinnitas minister Karu, et lisaeelarve meetmetest on ettevõtjatele kindlasti palju abi. «Turismindus ja mikroettevõtted said eelarve raames reaalselt eraldi summad. Teised sektorid ei saanud. Kas see summa võiks olla suurem? Alati võiks, aga siiski eraldi summad tulid ja just nimelt lisaks laenukäendustele ka reaalsed otsetoetused. Selle summa püüame võimalikult mõistlikult ja kiiresti ettevõtjatele laiali jagada,» lubas ta.

Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister nõustub, et toetused tema vastutusvaldkonda oleksid võinud olla suuremad. «Kui me räägime otsetoetustest ehk sellest rahast, mida ettevõtjad saavad n-ö peo peale ja mida ei pea pangale ega riigile tagasi maksma, siis turismisektori 25 miljonit ja mikroettevõtete 10 miljonit, on muidugi võrdlemisi väikesed summad. See on ka põhjus, miks majandus- ja kommunikatsiooniministeerium on esimese hooga turismisektorile pannud kokku paketi nii KredExi kui EASi meetmetest, mitte ainult EASi meetmetest,» selgitas Kaimar Karu.

Turismiettevõtted saavad KredExi abil soodsatel tingimustel laenu pärast seda, kui Euroopa Komisjon ja vabariigi valitsus kiidavad meetmed heaks. «Oleme selle nimel teinud tööd, et KredEx saaks ettevõtjatele pakkuda sajaprotsendilist riigi garantiid, mis peaks viima alla ka pankade intressid. Ettevõte taotleb laenu siiski pangast, aga pank saab vajadusel küsida KredExi käendust. Kui KredExi käendus on sada protsenti riigi tagatisega, siis on panga riskid oluliselt väiksemad ja ettevõtjatele saab pakkuda madalamat intressi,» kirjeldas ta.

Suvel saab ministri sõnul näha, kas on vajadus ka järgmise lisaeelarve järele. «Lähinädalad näitavad, kui suur tuleb toetuste tung ja vastavalt sellele saame anda ka sisendi potentsiaalsesse teise lisaeelarvesse,» lausus ta.

Turisminduse mõju Eesti majandusele ei tohi Kaimar Karu sõnul alahinnata. «Turismisektori kaugemad mõjud ulatuvad kaheksale protsendile Eesti SKPst. Turismindusega on seotud ka mitmed teised sektorid, näiteks väiketalunikud või -kaupmehed, kes oma kaupa restoranidesse müüvad. Turisminduse mõju eelarvele on oluliselt laiem. Piirkondlik mõju on samuti mõnevõrra erinev – näiteks Ida-Virumaa ja saared, on keerulisemas olukorras kui teised piirkonnad, mistõttu said nemad [eelarves - toim] oma rea,» selgitas ta.

Laiem mõju turismimajanduse kriisist tuleb pikema aja jooksul. «Kui me astume sammu tagasi ja vaatame ettevõtteid, kes on mõjutatud, mitte ainult neid ettevõtteid, kelle käive on kohati kukkunud nulli, siis räägime suuremast osast ettevõtetest Eestis. Erinevates sektorites avaldub mõju aja jooksul,» hoiatas minister.

Turisminduse uus normaalsus

Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri sõnul peavad ettevõtjad kasutama kriisiaega selleks, et koostada uus äriplaan. «Taastumine ei saa olema kiire. Võimalik, et turismisektoris peavad ettevõtted end ümber profileerima ehk siis nõudlus nende toodete ja teenuste järele lihtsalt kukub,» selgitas Kaimar Karu. «See, mida oleme pidanud iseenesestmõistetavaks, seda lihtsalt enam ei ole. Isegi kui piirid avatakse, siis näiteks lendamine ei pruugigi niipea võimalik olla,» lisas ta.