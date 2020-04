Mart Helme: keegi tuleb vastutusele võtta! Võrkpallimängu lubamine oli kuritegelik lohakus

«Tuleks küll vastutusele võtta, see oli kuritegelik lohakus, tegelikult sellekohased paragrahvid on olemas, täpselt on teada, kuidas see kooskõlastamine käis. See oli kuritegelik lohakus terviseameti ja spordiorganisatsioonide poolt,» täpsustas Helme.

Saatejuhi Elo Mõttus-Leppiku küsimuse peale, kas terviseameti peadirektor on mõelnud tagasi astumisele, kuna tema juhitud terviseamet andis Milano võrkpalluritele Saaremaale tulekuks rohelise tule, vastas Merike Jürilo, et ta oleks selle sammu astunud, kui see oleks vältinud viiruse tulekut Eestisse või Euroopasse. «Aga täna ma olen leidnud, et ma saan anda suurema panuse meeskonnaga koos nende põhieesmärkide täitmisele, mis me võtsime selle viirusega koos,» rääkis erisaates Jürilo. Küsimuse peale, kas ta tunnistab, et tegemist oli ränga eksimusega, vastas terviseameti juht, et viirus Eestisse oleks tulnud nii või teisiti. «Ka Saaremaal on mitu erinevat sisse toodud liini, seal on neid võimalusi mitmeid, võrkpall on üks näide, aga neid oli veel teisigi,» selgitas Jürilo.

Veel 11. veebruaril ütles terviseameti juhtivtöötaja Martin Kaddai Kanal 2-le antud intervjuus, et: «Täna ei ole mingit põhjust arvata, et see haigus võiks üldse Eestis levima hakata. Minu paremas teadmises on Eesti valmis sellise epideemia tulekuks» . Merike Jürilo asus Kadaid kaitsma: «Ma usun, et päris nii ta ei öelnud, et selle viiruse jõudmine Eestisse on pea olematu. Olles erinevate viirusepuhangute juures ta teab väga hästi, mis on viirusele iseloomulik, kuidas need levivad. Tegelikult me alustasime ettevalmistavaid tegevusi ligi kuu aega varem, kui Eestisse jõudis esimene nakatunu.»