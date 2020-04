Kersti Kaljulaid: tegelikult ei ole minu ja Jüri Ratase poliitilised vaated üleüldse liiga erinevad

Teie enda ema on arst ja teadlane, töötanud epidemioloogiavaldkonnas. Millal te viimati näost-näkku ja silmast-silma temaga kohtuda saite?

Kindlasti rohkem kui kuu aega tagasi, aga me helistame.

Kuidas te teda abistate?

On sisse seatud kord, et kas vend või minu abikaasa või ka minu vanem poeg viivad toidukoti ukse taha. Pigem nemad kui mina, sest mina vist käin natuke rohkem väljas ja suhtlen inimestega.

Viirus toob endaga kaasa füüsilise ja vaimse üksinduse, meie vanemad ja vanavanemad on meist ja lastelastest eraldatud. Kuidas jääda selles kriisis vaimselt terveks?

Mul on väga hea meel, et leidub inimesi, kes aitavad vanuritel tahvli abil saada ühendust ka hooldekodudest oma laste ja lastelastega, sest et minu emal ei ole häda midagi, ta on kodus, ta saab minna jalutama, tulla tagasi koju, helistame. See ei ole nii üksildane.

Eestis on väga palju üksi elavaid vanureid ja mul on hea meel, et paljud kohalikud omavalitsused on vabastanud nad ka vajadusest käia poes ja apteegis. Aga me saame ainult soovitada meie vanematele inimestele olla kodus ja olla üksi, aga ma arvan, et see peab lõpuks olema ka nende endi valik. Kui neile tundub, et kodus olemine on palju hullem kui võtta see väike risk ja kõndida ka linnatänavatel, siis see on nende vaba valik.

Mitte keegi Eestis ei ole vahistatud, ei ole kinni, ei ole vanuse tõttu diskrimineeritud. Sellist tunnet ei tohiks ühelgi vanuril tekkida.

Kui hästi on Eesti eriolukorras kriisiga hakkama saanud?

Teadlased ütlevad, et hästi. Me ju ka ise näeme, et meie uued nakatunute arvud, ka protsendina testitutest pigem langevad. Me oleme saanud hakkama ja ka meie arstid oskavad ilmselgelt ravida meie viirushaigeid, sellepärast et oodatust palju vähem patsiente on intensiivravis.

Ma olen arstidega sel nädalal päris mitu korda sellest rääkinud, et üks väike soovitus kõikidele, kes on selle haigusega praegu kodus, et kui te olete ikka juba nädal aega haige, isegi kui palavik ei ole väga kõrge, isegi kui te ise ei tunne, et teil on keeruline hingata, kui teile tundub, et te olete jäänud väga nõrgaks, et enam ei taha diivanilt minna külmkapini, siis ärge mõelge, et ma magan veel ühe öö ära ja vaatan, mis on hommikul. Parem võtke ühendust, kasvõi kiirabiga. See kopsupõletik on väga salakaval. Me oleme harjunud külmetust ära kannatama, ootama, et läheb üle, selle haigusega ei tohi, kui see on kestnud juba mõnda aega, palun otsige abi.

Kriisid ühendavad, kuidas olete teie leidnud praegu Jüri Ratase valitsusega ühise keele?

Kui meil on olnud eriarvamusi, siis me oleme ka alati leidnud võimaluse neid arutada ja tegelikult ei ole minu ja Jüri Ratase poliitilised vaated üleüldse liiga palju omavahel erinevad. Meil on päris palju küsimusi, kus me näeme maailma täitsa ühtemoodi ja ka praeguses kriisis vajadusel me suhtleme ja arutame.