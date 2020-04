Erakondade reitingud: Keskerakonna tõus peatus

Viimaste tulemuste põhjal toetab Reformierakonda 31,2, Keskerakonda 26,5 ja Eesti Konservatiivset Rahvaerakonda 15,8 protsenti valimisõiguslikest kodanikest.

Viimased koondtulemused kajastavad küsitlusperioodi 18. märtsist 14. aprillini ning kokku küsitleti 4001 valimisealist Eesti kodanikku. Ühegi erakonna toetus nädalaga oluliselt ei muutunud, kuid viimaste tulemuste põhjal on peatunud Keskerakonna kuus nädalat kestnud tõus.

Esikolmikule järgnevad Eesti 200 kaheksa Sotsiaaldemokraatlik Erakond 7,6 ning Isamaa 5,3 protsendi suuruse toetusega.

Koalitsioonierakondi toetab kokku 47,6 ja opositsioonierakondi 38,8 protsenti vastajatest.

Politoloog Martin Mölder ütles, et Keskerakonna toetuse tõus on praeguseks pidurdunud ning on tõenäoline, et ka järgnevatel kordadel nelja nädala küsitluste lõikes nende toetuse suuremat kasvu ei näe, kuna viimase kahe nädala tulemustes kasvu märke enam pole.

«Kas tegemist on ka pikaajalisema trendi muutusega, on veel vara öelda. Vaadates muutuste suunda viimase paari-kolme kuu lõikes, näeme siiski veel seda, et eelistuseta valijate osakaal on suurte kõikumiste taustal järjepanu kasvamas ning sellega paralleelselt on vähenemas Reformierakonna toetus ning paranemas Keskerakonna positsioon,» ütles ta.

«Kuigi rahulolu valitsuse tegevusega kriisi ajal on olnud erakondlikust eelistusest olenemata kõrge, ei tähenda see automaatselt erakondlike eelistuste muutumist. Inimesed toetavad valitsust kui institutsiooni, kes on võimeline selle kriisiga tegelema ning mitte valitsust kui poliitilist moodustist. Ühe hoiaku muutmine teiseks on keeruline ning poliitiliselt raksemad ajad, mil on vaja hakata kriisi majanduslike ja sotsiaalsete tagajärgedega tegelema ja mis võivad erakondade pikaajalisemat toetust mõjutada, on alles ees,» selgitas Mölder.

Tulemuste presenteerimisel on MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut ja uuringufirma Norstat Eesti AS keskendunud viimase nelja nädala koondtulemusele. See tähendab, et valimiks kujuneb vähemalt 4000 inimest ning statistiline viga on +/- 1,55 protsenti. Sellisel kujul erakondade toetusprotsentide arvutamine tasandab üksikutes küsitlustes esinevad kõikumised, mis tulevad nii suuremast statistilisest veast kui lühiajalise mõjuga sündmustest. Nelja nädala koondtulemuste presenteerimine andis kõikide valimiseelsete küsitluste seas kõige täpsema tulemuse, erinedes tegelikest valmistulemustest maksimaalselt vaid 0,9 protsenti.