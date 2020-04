Tähtis teada ⟩ Keskpäevane kiirülevaade olulisematest kriisiuudistest

1434 ametlikult nakatunut

Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis 2058 koroonaviiruse testi, millest osutus positiivseks 34 antud proovi. Kokku on nüüdseks positiivse diagnoosi saanud 1434 inimest ehk 4 protsenti kõigist testitutest.

Ööpäeva jooksul viidi haiglasse 9 inimest, nüüd on haiglaravil 137 koroonapatsienti, kellest kümme on juhitaval hingamisel. Haiglast välja on kirjutatud 133 inimest. Covid-19 tõttu suri viimasel ööpäeval Põhja-Eesti Regionaalhaiglas 71-aastane mees. Kokku on Eestis koroonaviiruse tõttu surnud 36 inimest.

Koroonaviiruse nakatumiste langust veel näha ei ole, märkis äsja lõppenud valitsuse pressikonverentsil peaminister Jüri Ratas. Positiivse tooni toob sisse Tartu ülikooli kliinikumi kriisikomisjoni juht Joel Starkopf, kes ütleb, et Eesti võitlus koroonaviirusega läheb hästi. Ta tänab eelkõige elanikkonda, kes on järginud eriolukorra nõudeid, pesnud käsi: «Haigestumus meie regioonis on tagasihoidlik ehk selline, millega oleme kenasti toime tulnud.»

Murede kasv

Meie koolides kestab esialgse plaani järgi praegune distantsõpe 15. maini, pärast seda algab vabamas vormis õpe. Senisest kogemusest rääkides peavad õpetajad distantsõppe suurimaks probleemiks seda, et eri põhjustel jäävad õpilased ülesannetes maha, nad ei tee õigel ajal neid ära ning ühel hetkel on koduste tööde hulk üle pea kasvanud.

Järgmine mure on tekkinud neil, kes on ostnud juba varakult kevadeks reisi, nende seas on ka palju koolilõpetajaid. Reisi ostnutel on praegu küll õigus oma raha tagasi küsida, kuid reisifirmad püüavad seda vältida ja pakuvad vautšereid või võimalust reis edasi lükata, sest reisikorraldajatele võib raha tagastamine tähendada pankrotti. Mida sellises olukorras teha? Kas juhul, kui taganemise põhjuseks on vältimatud ja erakorralised asjaolud, on reisijal õigus tagasi saada kogu reisitasu?

Reisifirmadest ja turismisektorist laiemalt rääkis täna Postimehe otsesaates ka väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Kaimar Karu, kes nentis, et turismisektorile ei tule aasta 2019 enam kunagi tagasi. Kriis kestab ilmselt ka järgmisel aastal, pakub minister.

Levik ja leevendusmeetmed

Erinevalt oma Skandinaavia naabritest ja Euroopast pole Rootsi seni kehtestanud karmimaid liikumiskeelde, vaid on ärgitanud elanikke võtma isiklikku vastutust ning järgima sotsiaalse distantsi reegleid. Rootsi valitsus pole oma poliitikast taganenud rahvusvahelisest tähelepanust ja siseriiklikust debatist hoolimata. Nüüd avaldasid 22 sealset arsti kriitilise avaliku pöördumise.

Eile teatas USA president Donald Trump, et Ühendriigid on ületanud koroonaviiruse pandeemia tipu ning täna kavatseb ta esitada majanduse taasavamise suunised. USAs on praegu ligi 700 000 diagnoositud nakatunut ning viimane ööpäev oli koroonasurmade poolest rekordiline, 2569 surmajuhtumit. Samal ajal on Venemaal ametlikel andmetel surnute arv üks väiksemaid Euroopas. Eilseks teatas idanaaber 24 490 nakatunust, kellest oli surnud 198. Venemaal pole kardetud hüppelist haigete arvu kasvu toimunud.

Koroona ja poliitika

Kanal 2 eetris oli eile otsesaade «Reporteri eri: Sõda koroona vastu», kus uuriti, mis on koroonaviiruse ja eriolukorra hind Eestile. Järelvaadatavas saates osalesid kõik olulised otsustajad: president Kersti Kaljulaid, peaminister Jüri Ratas, Mart ja Martin Helme, terviseameti ning kiirabi juhid. Saates ütles siseminister Mart Helme, et seoses võrkpallimängu lubamisega Saaremaale tuleks keegi vastutusele võtta. Tema hinnangul oli see terviseameti ja spordiorganisatsioonide kuritegelik lohakus. Terviseameti juht Merike Jürilo aga leiab, et viirus oleks Eestisse tulnud nii või teisiti.

Tegusad inimesed

Sel kevadel on suurmoeks saanud hobi korras kanapidamine, ja isegi kanamüük käib täielikult eriolukorra nõuetele vastavalt, drive-in-meetodil: inimesed seisavad autodega järjekorras nagu hamburgerisabas ja kaupa tehakse kanala ukse ees.

Kuu aega tagasi ise koroonaviirusesse nakatunud ja nüüdseks selle läbi põdenud Võrumaa naine aga otsustas ise kaitsemaske tootma hakata.

Tänase päeva helgeim lugu tuleb Inglismaalt, kus 99-aastane Teise maailmasõja veteran on kogunud tervisetöötajate abistamiseks üle 13,8 miljoni euro oma aias jalutusraamiga ringe tehes.

Püsime ikka tervena kodus, kanname avalikus ruumis maski ja loeme Postimeest!