Valitsus keeldus korduvalt karistatud isikutele Eesti kodakondsust andmast

Seadus näeb ette kodakondsuse andmisest keeldumise alused. Üheks keeldumise aluseks on asjaolu, et inimene on toime pannud kuriteo, mille eest talle on mõistetud vabadusekaotus kestusega üle ühe aasta ja kelle karistatus ei ole kustunud või keda on kriminaalkorras korduvalt karistatud tahtlike kuritegude eest.