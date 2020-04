3000 tsikli- ja mopeediomanikku said liikluskindlustuse meeldetuletuse

LKF-i juhatuse liikme Lauri Potsepa sõnul näitab kogemus, et esimesele mootorrattasõidule minnakse tihti ilma liikluskindlustuseta. «Kihk esimeste kevadilmadega liiklusse minna on suur. Kui autol on kogu aasta kehtiv kindlustus, siis paraku ununeb tihti, et hooajasõidukile on tehtud kindlustus vaid selle kasutamise ajaks,» ütles Potsepp.