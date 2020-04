Eile põlesid ekskavaator, saun ja aiamajad

Eile kella 16.25 ajal aga said päästjad teate, et Tallinnas Kopli tänaval vanas tööstushoones põleb puitmaterjal. Alguses takistas päästetöid hoones sees olev elektrivool, mille välja lülitamiseks läks vaja elektriku abi. Põleng kustutati kella 18.07ks. Tulekahju tekkepõhjus on esialgu teadmata