Tähtis teada ⟩ Keskpäevane kiirülevaade olulisematest kriisiuudistest

1459 ametlikult nakatunut

Ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis 1576 testi, millest 1,6 protsenti ehk 25 proovi osutusid positiivseks. Kokku on Eestis tänaseks tehtud 37 594 testi, nendest 1459 ehk ligi 4 protsenti on osutunud positiivseks.

Hommikuse seisuga vajab uue koroonaviiruse tõttu haiglaravi 129 inimest, kellest 11 on juhitaval hingamisel. Haiglatest on välja kirjutatud 145 inimest. Viimase ööpäeva jooksul suri koroonaviiruse tõttu kaks inimest. Viiruseohvrite arv tõusis 38ni.

Ootamatu IT-intriig

Samal ajal, kui Eestis on seoses kriisiga eriline rõhk IT-süsteemide ladusal toimimisel, kutsutakse IT-minister tagasi. Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Kaimar Karu kirjutas Facebookis, et EKRE juht Mart Helme kutsus ta ametist tagasi. Napi kommentaari andis sel teemal ka rahandusminister Martin Helme. Postimehega rääkinud ettevõtjad leiavad, et Karu lahtikangutamine keset kriisi on täiesti vastutustundetu.

Eestil on koos IT-ettevõtete ja riigiga kavas luua viiruse levikut ohjeldama mõeldud mobiilirakendus, mis informeeriks telefoni kasutajat, et ta on millalgi olnud lähikontaktis inimesega, kel on diagnoositud koroonaviirus. Seejärel saaks kasutaja vastavalt olukorrale karantiini minna, pöörduda arsti poole või anda koroonaproovi. Äsja teatas ka Norra, et võtab kasutusele nutitelefonide rakenduse, mis aitab jälgida haiguse kulgu. Norralaste rakendus teavitab kasutajaid, kui nad satuvad lähikontakti ehk vähem kui kahe meetri kaugusele kellestki, kes on nakatunud koroonaviirusega.

Teiste riikide võitlused

Hiina koroonaviiruse epideemia keskmes olnud Hubei provintsi pealinn Wuhan korrastas statistikat ja seejärel tõusis nende Covid-19 surmade arv ootamatult 50 protsendi võrra, 3869ni. Wuhani uued andmed tõstavad kogu Hiina koroonasurmade arvu ligi 30 protsendi võrra, 4632ni.

Venemaal, kus koroonapandeemia levik on taas kinkinud tähelepanu kunagisele väidetavale imeravitsejale Anatoli Kašpirovskile, tõi viimane ööpäev kaasa suurima nakatumiste arvu. 24 tunni jooksul leidis kinnitust veel 4069 inimese nakatumine, haigestunute arv tõusis sellega 32 007ni. Viiruseohvreid on Venemaal 273.

Kuigi maailma riigid kannatavad koroonaviiruse pandeemia tõttu ühtmoodi rängalt, puudub üksmeel selles, millal ja kuidas täpselt viiruse leviku pidurdamiseks kehtestatud piiranguid lõdvendama hakata. Veelgi enam, kui osa riike astub samme, et pöörduda tagasi varasema elukorralduse poole, siis mõnel pool on piiranguid hoopis karmistatud. Eile esitas USA president Donald Trump kolmeosalise plaani riigi majanduse järkjärguliseks avamiseks koroonapandeemia keskel. Postimees koostas ülevaate sellest, millised on praegused arengud Euroopa ja maailma riikides.

Elu karantiini ajal

Eelmisel nädalal korraldati Tartu ülikooli ühes ühiselamus üliõpilaste koosviibimine, kus osales 14 inimest, kellest mitmel olid haigustunnused. Nüüd teatas terviseamet, et ühiselamu kuue elaniku Covid-19 proov osutus positiivseks, ühiselamu on suletud ja esmajärjekorras asutakse testima 42 sama korruse elanikku. Terviseamet arvestab ligikaudu 200 testi tegemise vajadusega.