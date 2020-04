Valitsus: uuel nädalal võib rääkida piirangute leevendamisest

Eriolukorra ajal kehtestatud reegleid saab piirata ainult juhul, kui on selgelt näha, et haigus hakkab taanduma. Välisminister Urmas Reinsalu selgitas eelmisel nädalal piirangute leevendamisest, et esiteks peab haigestumistes toimuma vähemalt kahenädalane langustrend.