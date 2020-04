Video ⟩ Tanel Kiik: minu teada oli peaminister toimuvast teadlik

Kiik rõhutas, et minister Kaimar Karu on tema hinnangul olnud väga professionaalne oma ametis, teinud palju head tööd ja tal on olnud temaga hea koostöö.

«Mis puudutab EKRE otsust, siis minu teada oli peaminister sellest informeeritud,» ütles Kiik tänaste uudiste kommentaariks ja lisas: «Tegemist on tõesti erakonnasisese otsusega. Vastavalt koalitsioonilepingule on see ametikoht EKRE täita.»