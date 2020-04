video ⟩ Martin Helme: tööd ja maailmavaadet ei saa lahutada

EKRE juhatuse liige ja rahandusminister Martin Helme märgib, et valitsuse tööd see ministrivahetus kuidagi ei mõjuta: «Loodame, et uus minister saab järgmisel nädalal anda ametivande ja töö läheb edasi.»

Uue ministrikandidaadina välja käidud Raul Siem on Helme sõnul erakonnas olnud üle nelja aasta, töötanud viimase aasta siseministri poliitilise nõunikuna ning teab, kuidas see masinavärk töötab. Helme loodab, et ta lülitub kiirelt töösse, sest ta on juba praegu kogu infoväljas sees.

Helme tunnistas, et EKRE-l oli ootus, et Kaimar Karu erakonnaga liitub. «Ütleme, et õige mitu ettepanekut liitumiseks on tehtud viimastel kuudel,» ütles ta.