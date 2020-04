Video ⟩ Mart Helme: meil Karuga keemia ei klappinud

Helme ütles, et Kaimar Karu oli oluliselt liberaalsemate vaadetega, kui neile sobis – see oligi põhiline põhjus. Tema sõnul tehti Karule küll algul ettepanekuid liituda EKREga, kuid viimastel kuudel enam mitte.

Erakonna etteheited Karule kui ministrile olid Helme sõnul need, et ta ei teinud seda, mida koalitsioonileping ette nägi ning jättis mõnes küsimuses asju tegemata. «Tegi ettepanekuid, mis ei olnud meile ja meie valijatele absoluutselt vastuvõetavad, näiteks maapostkontorite sulgemised, teatud hinnatõusud,» loetles Helme ja jätkas: «Ei kooskõlastanud siseministeeriumiga sisserände teemalisi ja võõrtööjõu teemalisi seadusalgatusi. Kui meie erakonna minister ei toeta erakonna liini, siis on täiesti selge, et sellise koostöö jätkumine pole võimalik.»

Uuest ministrikandidaadist Raul Siemist rääkides ütles Helme, et tegemist on kogenud, haritud inimesega, kellel on lisaks veel midagi, mida Kaimar Karul ei olnud. «See on poliitiline kogemus, mis on poliitikas hindamatu väärtus,» rõhutas Helme.

Otsus, et minister Karu EKRE valitsuses ei jätka, selgus lõplikult kaks nädalat tagasi, ütles Helme ja lisas, et kriis ei mänginud selle otsuse puhul mingit rolli.

«Meil ei ole mingit kriisi, meil on eriolukord,» teatas siseminister. «Kriis saabub sügisel, ja sügisel on tarvis, et meil on valitsus, kes on koos töötanud ja ministrid oleksid meeskonnamängijad.» Jutud poliitilisest sisekriisist on opositsiooni tavaline jutt, ütles Helme. «Mingit kriisi ei ole.»